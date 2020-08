Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei beobachtet Unfallflucht

Dassow (ots)

Am 03. August, 00:15 Uhr, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung in der Grevesmühlener Straße in Dassow, wie ein Mann seinen Pkw rückwärts ausparkte und dabei ein anderes Fahrzeug touchierte. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte er sich. Die Streife folgte dem Alfa Romeo und forderte den Fahrer unter Zuhilfenahme des Sondersignals auf, stehen zu bleiben. Der 27-jährige Pole ignorierte dieses zunächst, stoppte dann jedoch einige hundert Meter später im Kaltenhofer Weg. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten aus Grevesmühlen eine Beschädigung seines Fahrzeuges im Bereich der hinteren Stoßstange fest. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins und er wies Atemalkohol in Höhe von 0,46 Promille auf. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Eine Überprüfung seiner Person ergab zudem, dass der 27-Jährige mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Die Beamten nahmen ihn fest. Er soll noch am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden.

