Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Radfahrer schwer verletzt

Wismar (ots)

Gestern, 12:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann den Radweg der Poeler Straße in Wismar. Am Kreisverkehr angekommen wollte er den Fahrstreifen, der in Richtung Osttangente führt, überqueren und übersah er dabei offenbar einen vorfahrtsberechtigten Kleintransporter. Transporter und Radfahrer kollidierten. Der 64-Jährige wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der an Fahrrad und Transporter entstandene Gesamtschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Bei dem Radfahrer und dem 49-jährigen Fahrer des Kleintransporters handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.

