Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Weihnachtsbaum gestohlen

Schönberg (ots)

Gestern Morgen, 08:15 Uhr, wurde die Polizei in Grevesmühlen über einen in Schönberg entwendeten Weihnachtsbaum informiert. Die Täter waren in der Nacht zuvor offenbar auf das Dach der dortigen Palmberghalle geklettert, warfen die vier Meter hohe Tanne herunter und nahmen sie mit. Die eingesetzten Streifenbeamten sahen sich den Tatort an. Dabei fiel ihnen eine Schleifspur auf, die der Baum beim Abtransport durch die Täter offenbar auf dem Weg hinterließ. Sie folgten der Spur bis zu der Stelle an der sie endete. Dort klingelten sie und trafen auf drei tatverdächtige Jugendliche bzw. Heranwachsende im Alter von 17 bis 19 Jahre sowie den gesuchten Weihnachtsbaum. Nach ersten Erkenntnissen räumten die jungen Männer die Tat ein und brachten die Tanne, deren Optik sichtbar gelitten hatte, zurück zur Palmberghalle. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

