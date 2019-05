Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizeiliches Fazit zum Einsatz in Wismar am 1. Mai 2019

Wismar (ots)

Für den heutigen 1. Mai waren in der Hansestadt Wismar sowohl eine Versammlung der NPD als auch eine Gegendemonstration des Bündnisses "Wismar für alle" angemeldet worden. An der Versammlung der NPD nahmen ca. 250 Personen, an der des Bündnisses "Wismar für alle" etwa 1.100 Personen teil. Im Verlauf der NPD-Demonstration kam es zwischenzeitlich zu kleineren Sitzblockaden von Gegendemonstranten. Diese hatten keine Auswirkungen auf den weiteren Demonstrationsverlauf. Insgesamt sind durch die Polizei sieben Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden. 670 Beamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern haben einen friedlichen Verlauf beider Versammlungen gewährleistet. Die Versammlungslage ist in enger Abstimmung zwischen der Stadt Wismar, dem Landkreis Nordwestmecklenburg sowie der Polizei durchgeführt worden. Stefan Baudler

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell