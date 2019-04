Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Autofahrer unter Alkohol festgestellt

Wismar (ots)

Heute Morgen, 10:28 Uhr, erhielt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf einen Hinweis zu einem Autofahrer, der mit seinem VW in auffälliger Art und Weise auf der A 20 in Fahrtrichtung Rostock fahren würde. Als eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug folgend erspähte, bewegte es sich in Schlangenlinie über beide Fahrspuren fort. An der Anschlussstelle Neukloster hielten die Beamten den Fahrer an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie bei dem 65-Jährigen einem Atemalkohol von 2,12 Promille fest. Es folgte eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme seines Führerscheins und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gestern Abend wurde die Polizei auf einen Fordfahrer im Stadtgebiet Grevesmühlens aufmerksam, weil dieser augenscheinlich sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Die Beamten hielten den 39-Jährigen an. Dabei stellten sie einen Atemalkohol von 0,6 Promille fest. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde die Führerscheinstelle informiert.

