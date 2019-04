Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Jesendorf (ots)

Gestern, 12:44 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Jesendorf, bei dem sich ein 65-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der Kradfahrer, der auf der L 101 in Richtung Jesendorf unterwegs war, mit einem entgegenkommenden Pkw, der links auf die A 14 in Richtung Schwerin auffahren wollte. Der 65-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Untersuchung des Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Schwerin den Einsatz eines Sachverständigen der Dekra an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die L 101 halbseitig gesperrt.

Um 11:20 Uhr desselben Tages kam ein 82-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der L 031 zwischen Ventschow und Dämelow alleinbeteiligt von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell