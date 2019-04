Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Bremsmanöver führt zu tätlicher Auseinandersetzung

Fuchsberg (ots)

Am frühen Nachmittag des 23. April wurden Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf anlässlich eines Körperverletzungsdeliktes zur Raststätte Fuchsberg Nord gerufen. Als die Streife dort eintraf, wurde der augenscheinlich leichtverletzte 35-jährige Anzeigenerstatter bereits ambulant von einer RTW-Besatzung versorgt. Sein Kontrahent hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Ort des Geschehens entfernt. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein plötzlicher Spurwechsel mit anschließendem Bremsmanöver auf der A 20 ursächlich für die Auseinandersetzung. Als der 35-Jährige kurz danach auf die Raststätte fuhr, war ihm der andere Fahrer gefolgt. Nach einem kurzen Wortwechsel, so der Anzeigenerstatter, habe der Mann zugeschlagen und sei weggefahren. Der aus Hamburg stammende Tatverdächtige meldete sich kurze Zeit später vom Parkplatz Selliner See bei der Polizei. Die Beamten suchten ihn dort auf und leiteten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen ihn ein.

