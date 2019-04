Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Geschwindigkeitsüberwachung

Wismar (ots)

In der Zeit von 05:30 bis 13:00 Uhr des gestrigen Tages maß das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier (AVPR) Metelsdorf die Geschwindigkeit von insgesamt 1.864 Kraftfahrzeugen auf der A 14 zwischen der Anschlussstelle Jesendorf und dem Autobahnkreuz Wismar. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h registrierten die Beamten 311 Tempoverstöße. 247 davon lagen im Verwarngeld- und 64 im Bußgeldbereich. Ein Autofahrer, der mit 124 km/h unterwegs war, muss darüber hinaus mit einem Fahrverbot rechnen.

Auch die Besatzung des Videowagens des AVPR Metelsdorf war gestern wieder unterwegs. Die Beamten staunten dabei nachmittags nicht schlecht, als sie einem Autofahrer auf der A 20 bei Schönberg in einer 130-km/h-Zone mit 210 km/h feststellten. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 440 EUR, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg

