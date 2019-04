POL-HWI: Kontrolle des Güterverkehrs auf der A 20

Polizeiinspektion Wismar

Am gestrigen Tage führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf zusammen mit der Fachhochschule Güstrow eine Verkehrskontrolle des gewerblichen Güterkraftverkehrs durch. Mit dem Ziel der Aus- und Fortbildung und gleichzeitiger Erhöhung der Verkehrssicherheit kontrollierten die Einsatzkräfte 26 Lkw in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Selliner See (A 20, FR Rostock). Dabei stellten sie 16 Ordnungswidrigkeiten fest. In sieben Fällen handelte es sich dabei um Verstöße gegen die Ladungssicherung. Diesbezüglich wurde fünf Lkw die Weiterfahrt untersagt. Vier Fahrer verstießen gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten und in fünf weiteren Fällen beanstandeten die Beamten technische Mängel an den Fahrzeugen.

Ebenfalls gestern fand von 18:00 bis 19:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B 104 in Höhe Möllin statt. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h stellten die Polizeibeamten aus Gadebusch sieben Tempoverstöße fest. Zwei Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld und einer mit einem Fahrverbot rechnen.

