POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle auf der A 20

Wismar (ots) - Mit einer Geldbuße in Höhe von 600 Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot muss ein Autofahrer rechnen, der am 27. November auf der A 20 bei Schönberg mit einer Geschwindigkeit von 222 km/h bei erlaubten 130 "geblitzt" wurde. Insgesamt maßen die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf in der Zeit von 11:30 bis 19:30 Uhr die Geschwindigkeit von 3.164 Fahrzeugen zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Schönberg (Fahrtrichtung Lübeck). Davon überschritten 180 Fahrer das Tempolimit. 143 Fahrer erwarten nun ein Verwarn- und 37 ein Bußgeldverfahren. Den schnellsten sieben Fahrzeugführern steht darüber hinaus ein Fahrverbot ins Haus.

