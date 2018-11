POL-HWI: Vorsicht bei Vorkasse

Kalkhorst (ots) - Gestern ging eine Strafanzeige wegen Betruges von einer 26-jährigen Frau aus der Gemeinde Kalkhorst bei der Polizei in Grevesmühlen ein. Sie teilte mit, dass sie ein Küchengerät im Wert von mehreren hundert Euro über das Verkaufsportal ebaykleinanzeigen erworben hätte. Zur Sicherheit, so die Geschädigte, habe sie sich von dem Verkäufer vor der Bezahlung der Ware eine Ausweiskopie übersenden lassen. Nach Überweisung des Betrages wurde das Gerät dennoch nicht geliefert. Alle Versuche mit dem Käufer in Kontakt zu treten schlugen fehl.

Derartige Fälle sind keine Seltenheit und kommen immer wieder vor. Die Polizei rät in Sachen Vorkasse, achtsam zu sein. Besonders misstrauisch sollten Käufer Angeboten begegnen, die einfach zu schön sind um wahr zu sein.

