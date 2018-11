POL-HWI: Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Wismar (ots) - Heute Morgen, 04:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20 zwischen Bobitz und Wismar Mitte in Fahrtrichtung Rostock. Nach ersten Erkenntnissen kam dort ein Lkw rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitplanke auf, auf der der Lkw schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer stieg folgend aus seinem Fahrzeug aus, um die Unfallstelle abzusichern. In dem Moment kollidierte ein zweiter Lkw mit dem ersten. Der zweite Lkw, ein mit Schweinehälften beladener Kühlzug, fing dabei Feuer und brannte total aus. Einer der beiden Fahrer erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 250.000 EUR geschätzt. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Rostock wird noch mindestens bis heute Mittag anhalten.

