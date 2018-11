POL-HWI: Parkrempler mit Folgen

Wismar (ots) - Zeugen beobachteten am Morgen des 18. November wie ein Nissan beim Ausparken am Wismarer Wallensteingraben einen Kleintransporter touchierte und dabei beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der als alkoholisiert beschriebene 50-jährige Fahrer vom Ort des Geschehens. Die Zeugen folgten dem Mann bis zu einer Tankstelle in der Poeler Straße und sahen, wie er dort eine Bordsteinkante überfuhr und folgend mit seinem Auto gegen die Außenwand des Tankstellengebäudes stieß. Als die Polizei vor Ort eintraf, führten sie einen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Das Ergebnis betrug 0,57 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass der Fahrer darüber hinaus offenbar unterschiedliche Medikamente zu sich genommen hatte, die Einfluss auf seine Fahreigenschaft nahmen. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten seine Fahrerlaubnis sicher. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Weiterhin ist die Prüfung hinsichtlich der Gültigkeit des vorgezeigten polnischen Führerscheins des 50-jährigen Wismarers Gegenstand des Verfahrens.

