POL-HWI: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Dorf Mecklenburg (ots) - Kurz nach Mitternacht des 17. November kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar einen 45-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Dorf Mecklenburg. Aufgrund sichtbarer Anzeichen, die den Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum des Fahrzeugführers vermuten ließen, boten die Beamten dem Mann einen Drogentest an. Der Test schlug positiv auf mehrere unterschiedliche Betäubungsmittel an. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze (berauschende Mittel). Daneben stellte die Polizei seinen Führerschein sicher, den die zuständige Verwaltungsbehörde dem Mann in anderer zurückliegender Angelegenheit bereits entzogen hatte.

