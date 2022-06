POL-LWL: Motorradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Parchim (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Parchimer Heidestraße kam es am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Haufen mit Altbekleidung war in den Kellerräumen in Brand geraten. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Abgesehen von einem Bewohner, der evakuiert werden musste, hielten sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen mehr in dem ...

