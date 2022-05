POL-LWL: Mehrere Einsätze wegen Körperverletzungen und Trunkenheitsdelikten an Christi Himmelfahrt

Parchim (ots) - In einer Wohnung in Parchim ist am Dienstagabend eine Mikrowelle in Brand geraten, wobei der 38-jähriger Wohnungsinhaber leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fing das Küchengerät während der Inbetriebnahme selbstständig Feuer. Der daraufhin auslösende Brandmelder alarmierte den Mieter, welcher das Feuer dann selbstständig löschte. Der 38-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen an ...

mehr