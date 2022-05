POL-LWL: Straßensperrung wegen Waldbrand

Gallin-Kuppentin (ots) - In Penzlin (Gemeinde Gallin-Kuppentin) ist am Montagvormittag ein Werkstattgebäude auf einem Privatgrundstück niedergebrannt. Dabei entstand laut Eigentümer ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Gegen 11 Uhr hatte der Grundstückseigentümer einen lauten Knall wahrgenommen und war so auf den Brand des ca. 70 Quadratmeter großen Holzgebäudes aufmerksam geworden. Mehrere ...

