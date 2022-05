Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Werkstattgebäude brannte aus

Gallin-Kuppentin (ots)

In Penzlin (Gemeinde Gallin-Kuppentin) ist am Montagvormittag ein Werkstattgebäude auf einem Privatgrundstück niedergebrannt. Dabei entstand laut Eigentümer ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Gegen 11 Uhr hatte der Grundstückseigentümer einen lauten Knall wahrgenommen und war so auf den Brand des ca. 70 Quadratmeter großen Holzgebäudes aufmerksam geworden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region eilten anschließend zum Brandort. In der Werkstatt lagerten unter anderem verschiedene Bauwerkzeuge, Maschinen und Geräte, die durch das Feuer zerstört wurden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

