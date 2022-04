POL-LWL: Unbekannte sollen Mann beraubt haben

Plau am See (ots) - Bei einem Feuer in einer Doppelhaushälfte in Zarchlin bei Plau ist am frühen Mittwochnachmittag ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 150.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer brach in der Küche des Haues aus und wurde gegen 13:45 Uhr von Nachbarn entdeckt. Die Feuerwehr kam anschließend zum Einsatz und löschte die Flammen. Im Ergebnis brannte die ...

mehr