Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wolf von LKW erfasst

Ludwigslust / Stolpe (ots)

Bei einem Wildunfall auf der BAB 14 zwischen Ludwigslust und dem Autobahnkreuz Schwerin (in Höhe des Parkplatzes Ludwigsluster Kanal) ist am Montagabend ein Wolf von einem LKW erfasst worden. Das Tier verendete anschließend an der Unfallstelle. Der 50-jährige deutsche LKW-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachsachaden. Der tote Wolf wurde von Mitarbeitern der zuständigen Autobahnmeisterei geborgen und abtransportiert und soll nun vom Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG) untersucht werden.

