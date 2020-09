Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin im Krankenhaus verstorben

Ludwigslust (ots)

Eine bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Ludwigslust schwer verletzte 62-jährige deutsche Fahrradfahrerin (wir informierten) ist kurze Zeit später an den Folgen der erlittenen Unfallverletzungen im Krankenhaus verstorben. Ein LKW hatte die Frau an einer Einmündung in der Techentiner Straße erfasst, worauf die Fahrradfahrerin stürzte. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

