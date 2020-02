Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B 195

Boizenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B 195 bei Gresse sind am Donnerstagmorgen zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 06:30 Uhr, als ein PKW auf ein vorausfahrendes Auto, das verkehrsbedingt anhalten musste, auffuhr. Die beiden leicht verletzten Autofahrer wurden anschließend vor Ort medizinisch untersucht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Höhe insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 195 an der Unfallstelle zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

