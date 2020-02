Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei registrierte am Sonntagmorgen mehrere Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr

Ludwigslust-Parchim (ots)

Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gleich mehrere Alkohol- bzw. Drogendelikte registrieren müssen. Darunter auch zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Verursacher entsprechenden Vortests zufolge erheblich unter Alkoholeinwirkung standen. So in Neu Kaliß, als ein 36-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 03 Uhr von der Straße abkam und mit seinem PKW gegen einen Baum prallte. Der stark betrunkene mutmaßliche Fahrer verschwand zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei angetroffen werden. Er wies einen Atemalkoholwert von 3,11 Promille auf. Am Auto des aus der Region stammenden Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen den Mann, der sich leichte Verletzungen zuzog, ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Ebenfalls leicht verletzt hat sich ein 32-jähriger Autofahrer, der gegen 02:20 Uhr bei Brüel von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto anschließend überschlug. Bei dem aus der Region stammenden Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,63 Promille festgestellt. An seinem PKW entstand beträchtlicher Sachschaden. Weitere alkoholisierte Autofahrer zog die Polizei gegen 03:20 Uhr bei Boizenburg und gegen 04:15 Uhr in Parchim aus dem Verkehr, bei denen Atemalkoholwerte von 1,35 bzw. 1,83 Promille gemessen wurden. In Spornitz stellte die Polizei kurz nach 07 Uhr überdies einen 19-jährigen Autofahrer fest, der einem Vortest zufolge unter Drogeneinwirkung stand.

