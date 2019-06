Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Goa- Party in Ruthen- 24 Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

Lübz (ots)

Bei Kontrollen am Rande einer Goa- Party in Ruthen (Lübz) hat die Polizei am Wochenende 24 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz registrieren müssen. Davon betroffen auch 8 Fahrzeugführer, bei denen ein Drogenvortest jeweils positiv verlief. In mehreren Fällen wurden bei den Kontrollen geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und anschließend beschlagnahmt. Die Polizei nahm gegen die Betreffenden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Zudem stellte die Polizei vier Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung und einen weiteren Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fest. Laut Veranstalter hatten 4.500 bis 5.000 Gäste an der angemeldeten Veranstaltung "Psychedelic Experience Open Air Festivals" teilgenommen. Im Zuge der Kontrollen kamen in Spitzenzeiten, insbesondere bei den Abreisekontrollen, bis zu 50 Polizeibeamte zum Einsatz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell