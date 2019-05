Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Stapel mit Holzpaletten in Brand gesetzt

Zarrentin (ots)

Vor dem Gelände einer Firma in Zarrentin haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Stapel mit etwa 40 Holzpaletten in Brand gesetzt. Der Vorfall in der Ernst- Litfaß- Straße wurde der Feuerwehr kurz vor 01:00 Uhr gemeldet. Durch das Feuer wurden die Paletten komplett zerstört. Wer das Feuer gelegt hat und mit welchen Motiv, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) hat eine Anzeige aufgenommen und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

