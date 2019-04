Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit PKW

Ludwigslust (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Ludwigslust sind am Montagvormittag zwei Fußgängerinnen beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer eines PKW Toyota beim Abbiegen die entgegenkommenden Frauen übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam. In der weiteren Folge stürzten diese. Dabei zog sich die 63-Jährige Beinverletzungen und die 70-Jährige eine Kopfplatzwunde zu. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

