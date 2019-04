Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Moped

Goldberg (ots)

Auf der Landesstraße 17 zwischen Passow und Goldberg ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines PKW beim Überholen übersehen haben, dass das vor ihm befindliche Moped abbiegen wollte, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei wurden die 17-jährige Mopedfahrerin und die 17-jährige Sozia leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus in Plau gebracht. Der 71-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur konkreten Unfallursache.

