Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Lübesse (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Samstagabend in Lübesse zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen auf der Landesstraße 072 an einer Einmündung zusammen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Sie mussten anschließend abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell