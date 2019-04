Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Behinderungen im Berufsverkehr wegen zweier Verkehrsunfälle auf der BAB 24

Parchim / Wittenburg / Stolpe (ots)

Nach zwei Verkehrsunfällen auf der BAB 24 kam es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hamburg. Gegen 05 Uhr war zwischen Suckow und Parchim ein PKW auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt, jedoch kam es zu Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die rechte Fahrspur musste im Zuge der Bergungsarbeiten bis in den Vormittag hinein gesperrt werden. Als Unfallursache kommt Übermüdung des PKW- Fahrers in Betracht.

Zwei Stunden später kam es bei Wittenburg zu einem Auffahrunfall, an dem zwei PKW beteiligt waren. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die linke Fahrspur für ca. 90 Minuten gesperrt werden.

