Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Tür von Kita in Brand gesetzt

Schwanheide (ots)

Eine Eingangstür der Kita in Schwanheide ist von unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. Die Polizei ist am Samstag zu diesem Vorfall gerufen worden, bei dem ein Sachschaden von schätzungsweise ca. 1.000 Euro entstand. Der Kunststoffrahmen der doppelverglasten Tür ist durch den Brand beschädigt worden. Weiteren Erkenntnissen zufolge, soll sich dort bereits eine Woche zuvor ein ähnlicher Vorfall ereignet haben. Auch zu diesem Zeitpunkt ist eine Tür des Gebäudes durch Feuer beschädigt worden. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) ermittelt jetzt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell