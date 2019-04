Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Fliethstraße ist gestern eine Beifahrerin durch einen in das Auto fliegenden Außenspiegel leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 38jähriger Autofahrer war mit seiner Familie gegen 14 Uhr in Richtung Korschenbroicher Straße unterwegs, als er plötzlich einen lauten Knall hörte. Der Außenspiegel der Fahrerseite wurde von einem in der Gegenrichtung fahrenden Pkw touchiert, brach ab, flog durch das geöffnete Fenster in den Innenraum und gegen das Gesicht der Beifahrerin. Diese wurde leicht verletzt.

Der Fahrer hielt an, das unfallbeteiligte Fahrzeug jedoch nicht. Hierzu kann lediglich gesagt werden, dass der ca. 28jährige Fahrer alleine im Auto saß und eine Brille trug.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell