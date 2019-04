Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeitumstellung hat Auswirkungen auf Wildwechsel- vier Wildunfälle im Berufsverkehr

Ludwigslust-Parchim (ots)

Mit der Zeitumstellung am Wochenende müssen sich Autofahrer insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr wieder auf mehr Wildwechsel einstellen. Durch das Vorstellen der Uhren starten viele Berufspendler den Weg zur Arbeit nun wieder in der Dunkelheit bzw. in der Dämmerungsphase. Gerade zu dieser Zeit sind viele Wildtiere zur Futtersuche unterwegs und überqueren dabei auch vielbefahrene Straßen. So ereigneten sich am Montagmorgen innerhalb von zwei Stunden vier Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim, bei denen es zu Blechschäden kam. Betroffen waren zwischen 04:30 Uhr und 06:30 Uhr die B 5 bei Vellahn, die Landesstraße 17 bei Goldberg, die Landesstraße 37 bei Karow sowie die Kreisstraße 26 bei Bobzin. Aufgrund der neuen Situation appelliert die Polizei zur vorausschauenden Fahrweise.

