Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Dömitz

Dömitz (ots)

Nach einem Vorfall am Freitag in Dömitz, bei dem ein Mann einen 10-jährigen Jungen festgehalten haben sollen, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Nach Angaben des Jungen sei ihm kurz nach 12 Uhr in Höhe der Deichanlage am Stadtrand ein grauer, mit drei Personen besetzter Kleintransporter aufgefallen. Zwei der Männer seien dann ausgestiegen, wobei einer dem Jungen folgte und ihn auch festgehalten haben soll. Der 10-Jährige habe sich dann losreißen und weglaufen können. Während des Vorfalls soll es zu keinem Wortwechsel gekommen sein. Das Auto mit den drei Männern (einer davon war ca. 30 Jahre alt und mit einem roten T- Shirt und einer blauen Jeans bekleidet) sei anschließend davongefahren. Der beschriebene Vorfall wird seither durch die Kriminalpolizei geprüft, allerdings stützen sich alle Ermittlungsanhalte gegenwärtig ausschließlich auf die Aussagen des Jungen. Aus diesem Grunde bittet die Kriminalpolizei, die nun in diesem Fall ermittelt, um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zum geschilderten Vorfall, bzw. zum beschriebenen Fahrzeug machen kann, möge sich bitte mit der Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell