Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Container ausgebrannt- hoher Sachschaden

Hagenow (ots)

Beim Brand eines sogenannten Überseecontainers auf einem Privatgrundstück in Scharbow ist am Sonntagmorgen ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von ca. 20.000 Euro entstanden. Mehrere Möbelstücke sowie Arbeitsmaschinen waren in dem ca. 12 Meter langen Metallcontainer in Brand geraten. Anwohner hatten noch erfolglos versucht, die Flammen zu löschen. Erst der Feuerwehr gelang es, die Flammen mit Löschschaum zu ersticken. Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei wurde eine Brandstelle unmittelbar neben dem Container entdeckt, wobei es sich um die Überreste eines Gartenfeuers vom Vortage handelte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob das Gartenfeuer mit dem Brand des Containers in Verbindung stehen könnte.

