Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Körperliche Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst

Boizenburg/ Horst (ots)

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst (Boizenburg) ist es am späten Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, darunter ein Polizeibeamter. Ersten Erkenntnissen zufolge haben Betreuer der Einrichtung einen Streit zwischen mehreren Bewohnern der Einrichtung schlichten wollen, als sie dabei angegriffen worden waren. Zwei Betreuer sollen dabei von einem 31-jährigen Tunesier geschlagen worden sein, wobei eines der Opfer - eine Frau - leicht verletzt wurde. Die hinzugerufene Polizei brachte die Situation unter Kontrolle und nahm den 31-Jährigen sowie einen weiteren Angreifer (36-jähriger Landsmann) in Gewahrsam. Dabei leisteten beide Verdächtigen Widerstand, wobei sich ein Polizeibeamter leicht verletzte. Der Beamte war anschließend nicht mehr dienstfähig. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen die beiden Verdächtigen, die zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert waren, wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

