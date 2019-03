Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Enkeltrickbetrüger belästigten erneut lebensältere Menschen am Telefon

Lübz/ Crivitz (ots)

Erneut haben Betrüger lebensältere Frauen am Telefon mit der sogenannten Enkeltrickmasche belästigt. Am Mittwoch wurden der Polizei zwei Fälle aus Lübz bzw. aus der Region Crivitz gemeldet. In beiden Fällen durchschauten die Angerufenen den Trick, sodass es zu keiner Geldübergabe kam. Die Unbekannten hatten mit der hinlänglich bekannten Betrugsmasche angerufen, sich als Verwandte ausgegeben und wegen einer angeblichen Notlage in einem Fall Bargeld in Höhe von 37.000 Euro verlangt. Die Polizei appelliert erneut zur Vorsicht! Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Betrüger weiterhin mit diesem Trick in der Region unterwegs sind und insbesondere lebensältere Menschen um Bargeld prellen wollen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell