POL-LWL: Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten gegen vierköpfige Gruppierung

Hagenow (ots) - Wegen Körperverletzung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei in Hagenow gegen vier Heranwachsende. Die 18 bis 20 Jahre alten Verdächtigen syrischer Herkunft sollen am Montag in Hagenow sechs Schüler im Alter von 15 und 16 Jahren in einem Parkhaus verbal bedroht haben. Dabei ging es um einen Vorfall, der sich bereits am Freitagabend in der Parkstraße in Hagenow ereignete. Einer der vier Tatverdächtigen soll nach einem kurzen verbalen Streit einen 16-Jährigen tätlich angegriffen und diesen dabei am Kopf verletzt haben. Das Opfer begab sich anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zudem sollen drei der vier Verdächtigen an einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in einem Döner- Imbiss am Samstagabend in Hagenow beteiligt gewesen sein (wir informierten am Montag). Mit einem Messer sollen die Beschuldigten einen Mitarbeiter des Imbiss- Geschäfts bedroht haben. Dabei soll es auch zu einer Stichbewegung in Richtung des Opfers gekommen sein. Das Opfer konnte ausweichen und blieb unverletzt. Nach diesem Vorfall und nach der Bedrohung am Montag konnte die Polizei die Tatverdächtigen unmittelbar fassen. Die Ermittlungen gegen sie an.

