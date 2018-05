POL-LWL: Einbruch in Tabakgeschäft

Parchim (ots) - In der Nacht zu Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Tabakgeschäft in Parchim eingebrochen und haben nach einer ersten Übersicht eine große Menge Tabakwaren und einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Nach einer ersten Schätzung entstand dabei ein Sach- und Stehlschaden von insgesamt 25.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen warfen die Täter eine Scheibe des Geschäfts im Parchim Center ein und betraten anschließend das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat am Donnerstag mehrere Spuren am Tatort sichern können, die nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet werden sollen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

