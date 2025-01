Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Tote Robbe in Greifswald aus dem Ryck geborgen

Wolgast (ots)

Am Donnerstag, den 02.01.2025 entdeckte eine Spaziergängerin in der Nähe des Treidelpfades in Greifswald eine Robbe im Fluss Ryck.

Beamte der Wasserschutzpolizei Wolgast fanden das leblose Tier kurz darauf im Schilfgürtel und stellten es mittels Schlauchboot sicher. Das Meereskundemuseum Stralsund, mit dem die WSPI Wolgast eng zusammenarbeitet, wurde informiert. Das verendete Tier wird nun im Meereskundemuseum untersucht. Ein Zusammenhang mit dem Robbensterben vor Rügen kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. Dem ersten Anschein nach ist das Tier aufgrund einer natürlichen Ursache verendet.

WSPI Wolgast

PHM Weidemann, Streifendienstleiter

