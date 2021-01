Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Fundmunition in der Ostsee vor Heiligendamm

Bild-Infos

Download

RostockRostock (ots)

Am 01.01.2021, um 14:09 Uhr, teilte der Schiffsführer eines deutschen Fischkutters mit, dass er beim Aufnehmen seines Netzes circa 1,5 Seemeilen vor Heiligendamm eine Ankertaumine aufgefischt habe. Über die WSPI Rostock wurden Foto- und Videoaufnahmen von Bord an den Munitionsbergungsdienst (MBD) zur Begutachtung weitergeleitet. Nach Feststellung, dass sich kein Zünder mehr an der Mine befand, durfte der Fischkutter seinen Liegeplatz im Hafen Kühlungsborn anlaufen. Kräfte der WSPI Rostock sicherten den Bereich landseitig bis zum Eintreffen des MBD ab und unterstützten die Bergung der 250kg schweren Ankertaumine, in der sich noch ca. 150kg Sprengstoff befanden. Die Maßnahmen waren 17:10 Uhr beendet.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Telefon: 0381/127040

Fax: 0381/12704226

E-Mail: wspi-rostock@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell