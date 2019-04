Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Presseeinladung: Gemeinsame Initiative "Wir in MV" veranstaltet 5. Fußballaktionstag an der Sportschule des Landessportbundes in Güstrow

Rampe (ots)

"Fußball ist unser Leben", sang einst die Nationalmannschaft. Bei unseren Fußballaktionstagen wird diese Einstellung genauso gelebt. "Wir in MV" pflegt Traditionen, und darum heißt es auch in diesem Jahr: "Punktet mit Fair Play". Zahlreiche fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler folgen dem Aufruf zum sportlichen Wettkampf am

10. April 2019 von 08.30 Uhr - 12.00 Uhr

an der Sportschule in Güstrow.

Hier können die Schülermannschaften ihr fußballerisches Können unter Beweis stellen. Um 08.30 Uhr findet die Eröffnung statt. Unter dem Motto "Fair Play" werden 120 Schülerinnen und Schüler - u.a. aus Rostock, Malchow und Schwerin - um die Siegerpokale kämpfen. Dabei setzen auch in diesem Jahr die Macher des Schulprojektes ein wichtiges Zeichen für sportliches Miteinander. Werte wie Ehrlichkeit, Sportlichkeit, Toleranz und Fairness stehen für "Wir in MV" ganz weit oben. Werte, die auch bei der Umsetzung der zahlreichen Präventionsprojekte und Aktionen an den Schulen eine besondere Rolle spielen.

Im aktuellen Schuljahr steht das Thema Bewegung besonders im Fokus. Über das gesamte Schuljahr heißt es bei uns "Schule bewegt sich". Denn von Bewegung profitieren alle. Lernen mit Bewegung bereichert den Schulalltag, macht Spaß und den Kopf frei. Gegen 12.00 Uhr werden die Plätze 1 bis 3 durch den Leiter des Landesmarketings MV, Peter Kranz, geehrt.

So ist der Fußballaktionstag ein zusätzliches Angebot für die Schulen im Land MV und bereichert das Jahresmotto "Schule bewegt sich".

Rückfragen bitte an:



Carol Stec, Tobias Knöchelmann

Landeskriminalamt MV

Koordinierungsstelle Schulprojekt

Telefon: 03866 64 6122 / 6123

E-Mail: kontakt@wir-in-mv.de

www.wir-in-mv.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell