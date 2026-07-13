PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ferdinandshof (ots)

Am heutigen Morgen, 13. Juli 2026, ereignete sich gegen 06:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 28 zwischen Schwichtenberg und Ferdinandshof.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw Audi die L 28 in Richtung Schwichtenberg, als er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach dem Durchfahren einer Kurve, nach links von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge stieß er mit dem, im Gegenverkehr befindlichen, Pkw Skoda eines 34-Jährigen zusammen. Während der Skoda anschließend mit der Leitplanke kollidierte, schleuderte der Audi anschließend nach rechts auf die Fahrbahn, wobei er mit dem Pkw Mazda eines 44-Jährigen zusammenstieß.

Die Fahrer des Skoda und Mazda zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 31.000 Euro. Die Pkw Mazda und Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die L 28 war in den Morgenstunden, bis zum Abschluss aller Maßnahmen gegen 10:00 Uhr, immer wieder voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 01:36

    POL-NB: Feststellung zweier Trunkenheitsfahrten nach Zeugenhinweisen

    Waren (LK MSE) (ots) - Am 12.07.2026, gegen 14:30 Uhr meldete ein Hinweisgeber über den Notruf der Polizei ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der B192 zwischen Wulkenzin und Möllenhagen. Umgehend begaben sich Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg auf die B192 und konnten das gemeldete Fahrzeug, einen PKW Ford Transit, auf einem ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 18:53

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

    Bergen (LK VR) (ots) - Am 12.07.2026 gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der B 96, hinter der Ortschaft Samtens, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei leichtverletzten Personen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro entstand. Ein 84- jähriger deutscher Fahrer eines VW Multivan befuhr die einspurige Fahrbahn aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Bergen. Im Gegenverkehr der ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 15:36

    POL-NB: Brand einer Ackerfläche bei Mäharbeiten

    Grimmen (LK VR) (ots) - Am 12.07.2026 ging gegen 12:50 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Demnach kam es unweit der Anschlussstelle Grimmen-West der BAB 20 nördlich zu einem großflächigen Brand. Auf einer Fläche von ca. 60 Hektar verbrannte die erntefertige Wintergerste. Durch die starke Ausbreitung des Rauches wurde zeitweise die BAB 20 für diesen Bereich voll gesperrt, um etwaige Unfälle durch die starke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren