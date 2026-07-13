Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ferdinandshof (ots)

Am heutigen Morgen, 13. Juli 2026, ereignete sich gegen 06:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 28 zwischen Schwichtenberg und Ferdinandshof.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw Audi die L 28 in Richtung Schwichtenberg, als er, aus bislang ungeklärter Ursache, nach dem Durchfahren einer Kurve, nach links von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge stieß er mit dem, im Gegenverkehr befindlichen, Pkw Skoda eines 34-Jährigen zusammen. Während der Skoda anschließend mit der Leitplanke kollidierte, schleuderte der Audi anschließend nach rechts auf die Fahrbahn, wobei er mit dem Pkw Mazda eines 44-Jährigen zusammenstieß.

Die Fahrer des Skoda und Mazda zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 31.000 Euro. Die Pkw Mazda und Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Die L 28 war in den Morgenstunden, bis zum Abschluss aller Maßnahmen gegen 10:00 Uhr, immer wieder voll gesperrt.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

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