Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Abschlussmeldung zum Unfall

A20 bei Völschow (ots)

Wie bereits heute Vormittag in einer Pressemitteilung berichtet, hat es auf der A20 gegen 09.10 Uhr einen Unfall zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam in Fahrtrichtung Berlin gegeben, der zur Sperrung der Autobahn und einer Ableitung des Verkehrs ab der Ausfahrt Jarmen führte.

Die Autobahn ist seit Kurzem wieder frei, nach dem der Einsatz von Polizei, Rettung und Abschleppunternehmen nun beendet ist.

Nach aktueller Kenntnis ist ein 38-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf das vor ihm fahrende Auto aufgefahren. Dieses Auto wurde durch das Auffahren nach rechts von der Straße geschleudert, hat sich überschlagen und blieb danach in einem angrenzenden Feld stehen. Die beiden 61-jährigen Insassen wurden schwerverletzt in eine Klinik gebracht.

Fahrer und Beifahrer aus dem Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden nach aktuellem Stand als leichtverletzt eingestuft.

Der Sachschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

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