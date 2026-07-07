Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermeintlicher Handtaschen-Diebstahl geht glimpflich aus

Greifswald (ots)

Am Montag, dem 06. Juli 2026, wurde die Polizei gegen 18:30 Uhr über den vermeintlichen Diebstahl einer Handtasche in der Greifswalder Fleischerstraße informiert.

Eine 23-jährige Deutsche gab an, ihre Handtasche während des Abstellens von Sperrmüll kurzzeitig aus den Augen gelassen zu haben. Möglicherweise hatte sie die Tasche an einen Kleiderständer gehängt. In der Handtasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon, ein Wohnungsschlüssel sowie ein Portemonnaie.

Da die Geschädigte ihr Mobiltelefon orten konnte, folgte sie dem Standortsignal.

Etwa 20 Minuten später erschien eine unbekannte Person und gab die Handtasche zurück. Nach den vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich um ein Missverständnis. Die Person hatte die Handtasche an sich genommen, da sie sich zwischen Gegenständen befand, die zum Verschenken bereitgestellt worden waren, und ging davon aus, dass auch die Tasche verschenkt werden sollte. Nachdem die Person den Irrtum bemerkt hatte, kehrte sie zurück und übergab die Handtasche samt Inhalt der 23-Jährigen.

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