Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Streit an Hundestrand

Heringsdorf (ots)

Am gestrigen Montag (07. Juli 2026) wurde die Polizei gegen 18:00 Uhr an die Strandpromenade nach Heringsdorf gerufen. Ursächlich waren vorangegangene Streitigkeiten am Hundestrand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich eine Berliner Familie mit ihrem Baby und Hund am Hundestrand. Der Hund lief dort unangeleint herum. Offenbar störte das einen weiteren Mann, welcher aus einer Entfernung begann, die Familie forsch anzusprechen. Er soll darum gebeten haben, den Hund anzuleinen. Augenscheinlich war dieser Mann in Begleitung von drei Kindern und zwei anderen Erwachsenen.

In der Folge distanzierte sich die Familie mit dem Hund von der Gruppe. Als sie jedoch den Strand verlassen wollten, soll es wieder eine Konfrontation mit dem Mann gegeben haben. Zunächst verbal, dann soll es zu einem Handgemenge zwischen dem 32-jährigen deutschen Berliner und dem unbekannten Tatverdächtigem gekommen sein.

Augenscheinlich soll der unbekannte Mann den 32-Jährigen gewürgt haben. Die 30-jährige deutsche Berlinerin versuchte offenbar die beiden Parteien zu trennen und soll dabei von dem unbekannten Mann geschubst worden sein, obwohl sie ein Baby in der Trage vor sich trug. Mutter und Kind blieben unverletzt.

Sodann entfernte sich die Personengruppe, obwohl der 32-Jährige bereits in Kontakt mit der Polizei stand. Ein Teil der Gruppe soll dann in ein dunkles Fahrzeug gestiegen und weggefahren sein.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Strandbesucher, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu der unbekannten Personengruppe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heringsdorf unter 038378 2790, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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