Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots)

Am Dienstag, dem 16. Juni 2026, ereignete sich gegen 15:20 Uhr in der Bettina-von-Arnim-Straße in Greifswald ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 34-jähriger Fahrer eines Postzustellfahrzeugs, sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abzustellen, um seiner Zustelltätigkeit nachzugehen. Beim Rangieren übersah er offenbar ein von hinten herannahendes 13-jähriges Kind auf einem Fahrrad. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Fahrrad. Das Kind erlitt einen Schock und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an dem Transporter und dem Fahrrad wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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