Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wer schlug den Angreifer am Center in die Flucht?

Neubrandenburg (ots)

Gestern Mittag gegen 13.10 Uhr soll ein Jugendlicher von zwei ihm unbekannten Jungen im Außenbereich der Warenannahme beim Center im Juri-Gagarin-Ring in Neubrandenburg angegriffen und zu Boden gestoßen worden sein. Einer der beiden Angreifer soll versucht haben, dem Jugendlichen den Rucksack zu entreißen. Er ließ durch das lautstarke Einschreiten einer Frau von dem Jungen ab und liefen weg.

Diese Helferin und Zeugin sucht nun die Polizei, da ihre Beobachtungen wichtig für den Fall sein könnten. Sie soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und grün-schwarze Haare haben. Wer sich und sie Situation nun wiedererkennt, wendet sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder schriftlich an das Digitale Polizeirevier/die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de und gibt dort im Hinweis- und Anzeigenbereich seine Kontaktdaten ab.

Bereits bevor es zu diesem angezeigten Angriff kam, sollen der spätere Angreifer und sein Begleiter dem Opfer gefolgt sein, als es kurz zuvor in einem Einkaufsmarkt im Juri-Gagarin-Ring war. Sie sollen ihn nach Geld gefragt haben.

Der Jugendliche beschreibt die Opfer wie folgt: schwarze Haare, südländischer Phänotyp, sehr schlank, mutmaßliches Alter 13-14 Jahre.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme galt der attackierte Junge als unverletzt. Er ist Deutscher.

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