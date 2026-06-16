Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt - eine Person leicht verletzt

Richtenberg (LK VR) (ots)

Am Dienstag, dem 16. Juni 2026, kam es gegen 15:35 Uhr in der Ortslage Richtenberg (Lange Straße) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens (RTW), der sich auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Sonder- und Wegerecht befand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Toyota die Lange Straße vor dem Rettungswagen. Als der RTW zum Überholen ansetzte, bog die Toyota-Fahrerin trotz der eingeschalteten Sondersignalanlage nach links ab. Dabei kam es zur Kollision zwischen der Beifahrerseite des Rettungswagens und dem Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde ein 21-jähriger Rettungssanitäter, der sich im Patientenraum des Rettungswagens befand, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Richtenberg unterstützte die Maßnahmen vor Ort und übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Der Rettungswagen blieb trotz der Beschädigungen weiterhin einsatzbereit. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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