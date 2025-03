POL-NB: Themenorientierte Verkehrskontrollen der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im März 2025: Ablenkung im Straßenverkehr

Ueckermünde (ots) - Am 03.03.2025, gegen 19:20 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es zu einem Brand in der Gießerei in Ueckermünde kam. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ueckermünde, Bellin, Grambin, Liepgarten und Eggesin mit ca. 70 Kameraden bereits vor Ort und hatten mit den Löscharbeiten begonnen. Der Schichtführer der Firma hatte ...

mehr