Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf zu zwei Einbrüchen in Wolgast

Wolgast (LK VG) (ots)

Am Abend des 25.11.2024 wurden die Beamten des Polizeirevieres Wolgast gleich zu zwei Einbrüchen gerufen. Der erste Sachverhalt ereignete sich in der Wolgaster Förderschule "Janusz Korczak". Der oder die unbekannten Tatverdächtigen drangen nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von 16:00 bis 21:15 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere hundert Euro beziffert.

Etwa zwei Stunden später, gegen 23:00 Uhr, kam es im Stadtgebiet Wolgast zu einer Alarmauslösung in einem Supermarkt. Als die Beamten zeitnah am Einsatzort eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Türen des Eingangsbereiches beschädigt waren. Der oder die Täter konnten in den Räumlichkeiten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Spurensuche und -sicherung an beiden Tatorten durchgeführt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die in den Abendstunden Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der benannten Gebäude beobachtet haben, werden im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 oder auch in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

